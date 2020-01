Luisteren met een dubbele agenda

Er zijn geen vastomlijnde regels over hoe lang een correspondentschap moet duren. Vroeger, toen correspondenten nog in vaste dienst waren, was vijf jaar de norm. Nu de meeste posten door freelancers worden vervuld, is die richtlijn vervaagd. We blijven zolang het goed gaat. Dat kan twee jaar zijn, maar ook tien. Ik heb er na zevenenhalf jaar een punt achter gezet. Want, zoals ik die dag zeg tegen Pablo: 'Het is tijd om afstand te nemen.'

De relatie tussen correspondent en werkgebied is gecompliceerd. Om bevlogen over een regio te kunnen schrijven, moet je je volledig in haar onderdompelen. Tegelijkertijd is het zaak een zo objectief mogelijke blik te behouden, en de wereld om je heen te beschouwen als een onuitputtelijke bron van personages en verhaalwendingen. Je moet een buitenstaander blijven.

Ik stortte me als het ware vol overgave in een liefdesaffaire, maar met een dubbele agenda.

'Waarom zou ik met jou praten?' Clifford Campbell vuurt de vraag op me af, onder zwaaropgemaakte wimpers kijken twee zwarte ogen me wantrouwig aan. Het is begin 2015, ik ben in een open riool in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, waarin tientallen door de samenleving uitgekotste homo's en transgenders leven. Veel van hen zijn minderjarig, met op hun tengere lijven rafelige littekens van messteken en zuuraanvallen.