Het wegvallen van het toerisme heeft een gigantische impact op Spanje. Geen land in Europa leunt zo zwaar op de toeristische sector, die in 2019 goed was voor 12,3 procent van het bbp. Na de vorige economische crisis was dit de reddingsboei waaraan het land zich vastklampte. En met succes: in 2019 kwam een recordaantal van 83,7 miljoen buitenlandse bezoekers naar Spanje, die samen 92,3 miljard euro uitgaven.

Of was het, na de bouwbubbel die in 2008 zo dramatisch uiteenspatte, opnieuw een zeepbel? Was het naïef om steeds meer hotels, restaurants, bed and breakfasts, strandtenten, souvenirwinkels, fietsverhuren en ijssalons te openen?

De cijfers over dit jaar zijn angstaanjagend. In juni maakte het aantal toeristen een duikvlucht van 97,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. En augustus dreigt nog erger te worden: het aantal besmettingen neemt toe, steeds meer landen stellen negatieve reisadviezen en verplichte quarantaines in.

Wat overblijft, is een treurig panorama van lege binnensteden, feestoorden zonder feestgangers, verarmde gezinnen, een noodlijdende cultuursector, en stranden waarop de anderhalvemetersamenleving de bittere realiteit is.

De zomer begon nog hoopvol. Na een verloren voorjaar zou er nu een inhaalslag worden gemaakt, dachten veel ondernemers. Ook Korver draaide in juli redelijk; de clubs in Lloret de Mar waren toen nog open. ‘Het was zeker niet zo druk als anders’, vertelt hij, ‘maar toch lukte het wel om klanten te trekken. Desnoods trok ik mijn koeienpak aan, en mengde ik me zo onder het uitgaanspubliek. Niet veel later liep de snackbar dan vol.’