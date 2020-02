Laat de dooi maar komen

Het is donker op het randje van de wereld, al twee maanden lang. De klok zegt dat het avond is. Over de sneeuw giert de poolwind tegen een afgelegen groep betonnen flatgebouwen. Ertussen staan personenauto’s stationair te draaien, vechtend tegen de bevriezingsdood. Mensen zie je hier niet. Ja, soms, in een flits, als er een schim de straat overschiet naar kruidenier nummer 1 of kruidenier nummer 2. En dan snel terug, met proviand in een plastic tasje, het betonnen flatgebouw weer in.

Alsof het een gewone winter is in Pevek, het noordelijkste stadje van Rusland, 5.600 kilometer van Moskou. Maar dat is het niet.