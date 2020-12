Maar, zoals wel vaker met pastorale idylles: het is niet wat het lijkt. Deze ruim duizend hectare groene polder vlak bij Utrecht is een van de meest bevochten stukjes Nederland. Met als inzet: woningen of windmolens. Het is een strijd die al meer dan twintig jaar woedt en recentelijk is uitgemond in een loopgravenoorlog.

‘Het is een klassieke patstelling’, ­beaamt Harm Janssen, woordvoerder van de grondeigenaren die woningen willen bouwen in Rijnenburg. ‘Niemand wil in beweging komen’, zucht Joost Brinkman van energiecoöperatie Rijne Energie die juist ijvert voor zonneparken en windmolens in de polder. Een ding is duidelijk: in de polder Rijnenburg heeft het polderoverleg jammerlijk gefaald.