Na zijn achillespeesblessure was Bryant nooit meer dezelfde basketballer, maar zijn persoonlijkheid ontdooide. Zijn laatste seizoen, 2015/2016, werd een afscheidstournee waarbij hij bij uitwedstrijden, door supporters van tegenstanders, met staande ovaties werd uitgezwaaid. Het leek Bryant, gewend aan boegeroep, te overvallen. In de nadagen van zijn carrière ontpopte hij zich tot een warme, welbespraakte mediapersoonlijkheid die bereid was zijn leven en loopbaan uitvoerig te bespreken. De machine van weleer bleek menselijk te zijn.

In de jaren na zijn afscheid analyseerde Bryant individuele spelers voor sportzender ESPN, zette hij zich in voor goede doelen en won hij als ‘verhalenverteller’ een Oscar voor zijn korte animatiefilm Dear Basketball. Vooral was hij nog te zien als vader van zijn vier dochters: vaak zat hij dit seizoen bij NBA- of vrouwelijke WNBA-wedstrijden op de eerste rij met de 13-jarige Gianna, die als jonge speelster al over de mamba mentality bleek te beschikken.

Bryant was een mentor voor zijn dochter, zoals hij dat was voor een volgende generatie, jongere NBA-sterren die hij wist te inspireren. ‘Ik hoop dat jullie goed naar hem hebben gekeken,’ sprak Lakers-icoon Magic Johnson zondag na het noodlottige ongeluk. ‘Een speler als Kobe Bryant zullen we nooit meer zien.’