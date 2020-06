Waarom bracht de dood van Floyd zo veel teweeg? De eerste reden, die lang geen volledige verklaring is, is een cynische: omdát zijn sterven op beeld staat. Ook de naam van Breonna Taylor, een 26-jarige zwarte vrouw die in maart het dodelijke slachtoffer werd van een politie-inval terwijl ze lag te slapen in haar huis in Kentucky (de inval bleek later een vergissing), werd de afgelopen tijd gescandeerd door demonstranten, alleen: er is geen video van. Hoe afschuwelijk haar dood ook is, er zijn geen beelden die gaten branden in het netvlies.

Beeld is belangrijk. In 1991 werd Rodney King ernstig mishandeld door vier politieagenten in Los Angeles. Het werd gefilmd: donkere beelden van mannen die uit alle macht met stokken inslaan op iemand die eerst nog probeert overeind te komen, maar al snel als verdoofd op de grond ligt. Er was al langer sprake van excessief politiegeweld, nu was er ook bewijs. De vier agenten werden opgepakt en vrijgesproken. Maar, zei Tom Bradley, de ontgoochelde burgemeester van Los Angeles: ‘Onze ogen hebben ons niet bedrogen. We zagen wat we zagen; wat we zagen was een misdaad.’

Beeld kan ook een aanklacht zijn. Nadat het verminkte lichaam van Emmett Till in 1955 uit de rivier was gehaald, wilde zijn moeder, Mamie Till Mobley, dat haar zoon in een open kist werd opgebaard, zodat mensen hem konden zien en foto’s van hem konden maken. ‘Laat de mensen zien wat ik zie’, zei Mobley.

In The New York Times beschreef dichter en schrijver Claudia Rankine in 2015 hoe de rouwende vrouw het zwarte lichaam van haar zoon, het lichaam dat voor zijn moordenaars en het justitiële systeem niets had betekend, zo alsnog van grote betekenis maakte. En hoe Mobley daarmee ook de decennialange ‘traditie’ van de gelynchte figuur omkeerde, die hangend aan een boom (‘strange fruit’ zong Billie Holiday in 1939) als waarschuwing moest dienen voor de zwarte gemeenschap. Door haar toedoen, schrijft Rankine, legde ‘het schouwspel van het zwarte lichaam’ plots de nadruk op ‘het onrecht, gemarkeerd op het lijk van haar zoon’. Onbewust inspireerde Mobley daarmee de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren vijftig en zestig.