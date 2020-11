Joe Biden wint het presidentschap met zijn redelijkheid en empathie

Ook voor de presidentsrace van 2020 waren er twijfels. Was hij niet te oud? Was hij niet te veel een Washington-insider? Was hij wel de aangewezen persoon om Trump van een herverkiezing af te houden? Kortom: was hij wel dé anti-Trump? Aangemoedigd door de peilingen, waarin hij steevast als populairste Democraat eindigde, besloot Biden toch een laatste kans te wagen. ‘Ik kan niet toekijken’, zei hij in 2019 bij zijn kandidaatstelling over hoe Trump in zijn ogen Amerika in negatieve zin veranderde.

Die combinatie van ambitie en plichtsbesef, voor vaderland en partij, is een rode draad in de lange loopbaan van Biden. Hij groeide in Pennsylvania en Delaware in een middenklassegezin op. Na twee jaar lokaal bestuur stelde Biden zich in 1972 kandidaat voor de Senaat. Als 29-jarige werd hij verkozen in het meest prestigieuze orgaan van het Congres. Hij werd hiermee een van de jongste senatoren ooit.