‘Je ziet ze denken: daar is de ic-dokter, daar komt mijn vonnis’

Ze bespreken het feit dat er ineens zoveel ‘nieuwe’ artsen en specialisten op de ic rondlopen. Allerlei artsen hebben zich aangemeld: een gynaecoloog, een allergoloog, een plastisch chirurg, een chirurg, een huisarts in opleiding. ‘Die jongen heeft gewoon gezegd: mijn oude ziekenhuis is in nood, ik ga daar helpen’, vertelt Burger later. ‘Fantastisch toch?’ Sommigen hebben al jaren niet meer ‘op zaal’ gestaan, vertelt ze. ‘Maar we geven ze supervisie. En het klinkt raar, maar eigenlijk lijken alle covid-patiënten best wel op elkaar. Het valt te leren.’

In de deuropening verschijnt een arts. ‘Hoe zit het met dat auto-ongeluk van vannacht?’, vraagt hij. ‘Ik heb niemand meer gezien?’

Het is heel even stil.

‘Vannacht is er iemand overleden op de ok’, zegt een van de artsen.

‘Wij praten soms heel snel en duidelijk over patiënten’, zal Burger meermaals zeggen. ‘Dat bedoelen we niet slecht of verkeerd, ik hoop dat je dat begrijpt. Dat is onze manier van praten.’

De telefoon. Voor de zoveelste keer die ochtend. Aan de lijn is een arts die zich zorgen maakt over een vrouw op de verpleegafdeling. Of Burger even kan komen kijken, en of ze misschien naar de ic moet. Niet veel later staat ze er al.