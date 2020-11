Je bent jong, klaar om de wereld te veroveren en dan is er corona

‘Met de wetenschap dat ik komende zomer naar Amerika vertrek, vond ik het niet moeilijk om gemotiveerd te blijven. Sterker, het was voor mij de reden om elke dag te gaan trainen, zodat ik straks de beste versie van mezelf kan laten zien.

‘Het is altijd mijn doel geweest om in Amerika te basketballen. Via de universiteit van Georgia krijg ik de kans om mezelf te ontwikkelen en te trainen met de beste leeftijdsgenoten. Ik ga ervan uit dat het virus tegen die tijd onder controle is. Tot dan wil ik er hier het beste van maken.

‘Natuurlijk was 2020 een bizar jaar. Eigenlijk zou ik deelnemen aan het WK basketbal 3x3 in Hongarije en stond het EK onder 18 jaar in Oostenrijk op de agenda. In plaats daarvan hadden we in april, mei en juni drie keer per week een digitale training met het team.

‘Via Zoom kregen we oefeningen van onze coach. Het stimuleerde mij dat ik mijn teamgenoten zag en op die manier toch met hen in contact bleef. Gelukkig mogen wij nu weer gewoon trainen en fysiek contact hebben, omdat wij onder het topsportprogramma vallen. Hoewel we nog geen wedstrijden spelen, kun je wel partijvormen doen tijdens de training.

‘Of ik het gevoel heb dat ik het afgelopen jaar stilgestaan heb in mijn ontwikkeling? Nee, ik probeer het juist andersom te bekijken en denk dat ik nieuwe dingen heb geleerd. Ook wanneer er geen wedstrijden zijn of de deur van de zaal op slot zit, kun je bezig blijven. Het gaat om de discipline die je kunt opbrengen.

‘Ik ben extra gemotiveerd om weer een wedstrijd te basketballen. En de droom om ooit actief te zijn in de NBA voor vrouwen staat nog steeds overeind. Daar heeft corona niks aan veranderd.’