In de armste wijk van Bagdad vecht men tegen drie vijanden tegelijk

Diep in de volkswijk Stad van Sadr, de armste wijk van Bagdad, woont een man die fantaseert over het moment dat ze weer Amerikanen gaan opblazen. Soms kijkt hij de video’s terug van de vorige keer. Aanslagen film je natuurlijk, dat was toen al zo. Zijn lievelingsaanslag is die op een Amerikaans legerkonvooi. Vier voertuigen, in korrelig beeld. En dan: boem! Een dreun golft over de snelweg. Zwarte rookwolken. Geen legervoertuig meer te bekennen.

Hij raakt nog opgewonden als hij de explosie terugziet. Bermbommen, zelf gemaakt. Lachend: ‘Ja, ik ben trots.’

Hij is, zegt hij, een voormalig commandant van het Leger van Mahdi, ooit een van de meest gevreesde milities in Irak. Tussen 2004 en 2008 was het Leger van Mahdi verwikkeld in een bloedige guerrillastrijd met het Amerikaanse leger, met als doel hen uit Irak te verjagen. Nu twaalf jaar later de spanningen met de Amerikanen opnieuw oplaaien, krijgt het leger de kans om zelf uit Irak te vertrekken. Maar mocht het nodig zijn, dan is de 45-jarige veteraan er gerust op: de mannen in de buurt staan paraat.