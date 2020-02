In Rwanda wordt het bloed voor ziekenhuizen per drone bezorgd

Ze is een laborant in Rwanda en dus tuurt Alice Uwamariya (36) naar het luchtruim. In haar witte stofjas speurt ze de hemel af boven haar streekziekenhuis op de groene heuvels. Er klinkt gebrom. Kijk, daar – dáár boven de boomtoppen is-ie, wit en met rode vleugels, 3 meter breed. Een drone scheert in een rechte lijn over Uwamariya heen en werpt een rode doos met parachute af. Een paar tellen later klinkt er ‘páf’ in het hart van Afrika.

Een ziekenhuispatiënt met een bandage-tulband kijkt met grote ogen toe. Vrouwen in kleurige omslagdoeken roezemoezen. Wat gebeurde daar nou? Voor Uwamariya is het dagelijkse kost. Ze loopt naar de rode doos-met-parachute, pakt hem op en neemt ’m mee naar haar laboratorium, nagestaard door de verbaasde blikken. Tevreden stelt ze vast dat ze heeft ontvangen wat ze nodig had: een vers voorraadje bloed. De lege doos zet ze op een kast, waar al een stuk of tien van zulke dozen staan. ‘Mijn verzameling’, grapt Uwamariya.