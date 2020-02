De ene quarantaine is de andere niet

Een ziekenhuis: dat is al twaalf dagen de leefomgeving van ­Johan Smets (52), die nabij Brussel in een militair hospitaal in quarantaine zit. ‘Maar de dokters en verplegers doen er alles aan om het zo weinig mogelijk op een ziekenhuis te doen lijken’, zegt hij. ‘Ze zijn helemaal ingepakt en moeten afstand houden, maar ze weten een band te scheppen. Ze geven ons het gevoel dat die afstand er niet is.’

Smets was met zijn Chinese vrouw op nieuwjaarsbezoek in ­Wuhan, toen hij vast kwam te zitten door de lockdown. Hij werd met hetzelfde vliegtuig geëvacueerd als de Nederlander Simon (zie hieronder), maar kwam in België in een veel strengere quarantaine terecht. Smets moet twee weken in het militair hospitaal blijven, wordt driemaal per dag op symptomen gecontroleerd en krijgt om de dag een ­virustest.

‘We hebben gemeenschappelijke ruimten, maar daar moet je een mondmasker dragen, je handen desinfecteren en de nodige afstand houden van anderen. Je mag er niet eten of drinken. Ik heb daar geen problemen mee. Het is streng maar noodzakelijk. Ik ben al lang blij dat ik niet gevangen zit op mijn kamer. We kunnen eruit, we kunnen een babbeltje maken.