In gesprek met Ali B: ‘Als jij het woord flikker hoort, komen trauma’s naar boven. Dat is nieuw voor mij’

Twee talkshows en ook de Volkskrant wilden ons gesprek live laten plaatsvinden, met een publiek erbij. Waarom wilde je dat niet?

Ik vind talkshows daar niet geschikt voor. Dan moet je praten in soundbites, met een presentator die zich ermee bemoeit. Ik heb al twee keer mijn zegje gedaan op tv, maar ik wil nu een aantal dingen begrijpen die verwarrend zijn en misverstanden wegnemen die ik in jouw tv-column las.

Zoals?

Je noemde mijn gedrag twijfelachtig, omdat ik bij The Voice vrouwelijke trekjes van zangers benoemde. Maar het is meer dat ik vind dat een artiest een bepaalde beleving moet uitstralen, die past bij het liedje. Als iemand Because I’m Happy zingt met een chagrijnig gezicht, benoem ik dat ook. Ik streef altijd naar gelijkwaardigheid. Het zou toch een grote beperking zijn als ik geen kritiek meer mag geven, omdat ik bang ben dat iemand dat niet aankan? Is dat niet ook discriminatie?

Je bent inderdaad coach bij een talentenjacht, dus je moet ook kritiek kunnen uiten. Maar homo’s horen al hun hele leven dat ze zich niet zo vrouwelijk moeten bewegen, of zich moeten inhouden. Als jij daar ook de nadruk op legt of zegt dat ze ermee moeten ophouden om verder te komen in de muziekindustrie, komt het over alsof je hun geaardheid niet accepteert.

Als je alle afleveringen terugkijkt, doe ik eerder aan positieve discriminatie en vind ik ‘zo’n handje’ vaak heel gezellig. Als een vrouw een huppelachtig karakter heeft, vind ik dat ook gezellig. Maar een liedje vertolken is acteren. Dat moeten artiesten zo goed mogelijk doen. Ik snap wel dat het gevoelig ligt en uit de kast komen lijkt me heel heftig. Zelfs als homofobie zou zijn verdwenen, lijkt het me moeilijk om voor je geaardheid uit te komen. Ik probeer dus niet iemand te veranderen, maar kijk alleen naar gedrag tijdens het optreden.

Begin deze maand was er nogal wat ophef over jouw interview in het tijdschrift &C, waarin je onder meer zei dat je je homoseksuele vrienden voor de grap flikker noemt en dat ook wil blijven doen. Mijn tv-column in reactie daarop, waarin ik beschreef hoeveel pijn dat scheldwoord bij veel homo’s oproept, werd erg veel gelezen en gedeeld. Snap je dat er zoveel aandacht voor was of vond je het overdreven?

Het verraste me. Ik ken nogal wat homo’s en die waren het bijna allemaal oneens met wat jij schreef. Nog voor ik bij mijn vrienden kon checken of ze gekwetst waren, riepen ze zelf: ‘Hé flikkertje!’ Ik zag toen een link met Zwarte Piet. Ik heb als Marokkaan nooit echt Sinterklaas gevierd, maar ik heb Zwarte Piet nooit geassocieerd met Surinaamse vrienden en collega-rappers. Maar in de laatste jaren is er voor heel Nederland een wereld opengegaan: zelfs als je niet de intentie hebt om iemand te discrimineren, kun je mensen kwetsen. Als jij het woord flikker hoort, komen er bij jou trauma’s naar boven. Dat is nieuw voor mij.