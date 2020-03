In Frankrijk heeft de streekboer een marketingmachine achter zich

Huin is een echte regioproducent, daar in het groenste deel van de Bourgogne. Vier van de vijf forellen worden aan de eindgebruiker verkocht op de plek waar zijn vissen in vier jaar tijd tot een paar kilo uitgroeien. Een groot deel ervan gaat eerst nog wel via de keuken van het eigen restaurant, waar ook weer andere producten uit de omgeving op de kaart staan – zoals de escargot, de gekookte landslak. Met zijn vrouw kan Huin er goed van leven; in de zomer is het alle dagen reserveren in hun restaurant Le Moulin.

De drukte in het gehucht La Petite-Verrière wordt sinds 2016 nog wat opgestuwd door het stempel dat Huin tegen zijn muur mag dragen. Toen kwam de organisatie van de destijds ruim vijftig Franse nationale parken, waar de Morvan er een van is, met een overkoepelend merk voor producten uit die gebieden. Producenten uit deze natuurparken die zich houden aan een aantal milieu-, arbeids- en sociale regels, kunnen sindsdien – naast hun eigen logo en beeldmerk – het predicaat Valeurs Parc Naturel Régional dragen.

Het is enigszins paradoxaal, een marketingmachine die vanuit metropool Parijs de producten van de kleine man uit de (krimp)regio onder de aandacht brengt. Maar voor Huin is het een fijne bijkomstigheid. En het werkt volgens hem. ‘Zij betalen voor mijn marketing’, zegt hij. ‘Zo organiseren ze over een maand weer een beurs waar de producten uit de Morvan aan winkeliers worden gepresenteerd. Dat zijn allemaal extra’s.’