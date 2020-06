In Erp is de herinnering aan die eerste bange weken nog lang niet weg: ‘Hedde ’t al geheurd?’

Voorzitter Toon Kerkhof van RKVV Erp, middenmoter in de eerste klasse van het amateurvoetbal, staart naar de lege velden, hij vindt het nog altijd een pijnlijke aanblik. Zijn vereniging is in maart midscheeps geraakt. Twee vrijwilligers, gewaardeerde steunpilaren, zijn er niet meer.

Harry Opheij (85) was zestig jaar betrokken bij de club, als voetballer, scheidsrechter en bestuurslid. De laatste jaren ontfermde hij zich over het materiaal, de gebouwen en het terrein. Kerkhof: ‘Harry heeft elk boutje en elk schroefje hier vastgehad. Als er iets was en Harry bemoeide zich ermee, dan wist je dat het goed kwam.’

Op een maandagochtend had hij zich niet lekker gevoeld, hij was even naar de dokter geweest. Een bacteriële infectie, was de diagnose. Op de terugweg ging hij nog even naar de club. Daar zakte hij plotsklaps ineen. Een week later, op dinsdag 17 maart, overleed hij in het ziekenhuis. Het hakte er in Erp extra in dat de zondag ervoor zijn vrouw Doortje, ook 85, was bezweken – er zat 30 uur tussen. Zij had zich eerder wat grieperig gevoeld. Van de nabestaanden konden er bij het afscheid maar zeven rondom de twee kisten staan. Een zoon zou later ook zijn schoonvader verliezen.

RKVV Erp raakte een dag voor het overlijden van Harry ook Ad de Groot kwijt, beter bekend als Bobby; dertig jaar actief bij de club. Hij was elftalbegeleider en trainer. Talentenherkenner, volgens Kerkhof. ‘Goudeerlijk, recht door zee. Je kon geen ruzie met hem krijgen, daar was hij altijd te duidelijk voor.’ Hij sukkelde de laatste jaren wat met zijn gezondheid, hij had het aan zijn longen. De laatste tijd vertoonde hij zich al minder op het sportpark Den Uil. Kerkhof: ‘Het is zo verdrietig dat we als club niet samen konden rouwen over dit verlies. Ik hoop dat we nog eens fatsoenlijk afscheid van ze kunnen nemen.’ Ook een andere voetbalvereniging in de buurt werd getroffen, ook daar betrof het een echtpaar. Een kern verderop verloor RKSV Boerdonk-oprichter Jan Penninx (89). Enkele dagen later was diens vrouw Marietje (88) aan de beurt.