Hier, waar Republikeinse stemmers in de overgrote meerderheid zijn (Trump won South Dakota met 62 procent van de stemmen) en waar je op diverse plekken je kettingzaag kunt laten repareren, word je schamper aangekeken als je wel een mondkapje draagt. Het geloof in alles wat de president en zijn medestanders zeggen, zit diep – het gesprek vloeit van de ‘covid-hoax’ vanzelf over in de verkiezingsfraude. ‘Het is nog niet voorbij’, zegt Sigel, met vriendelijke ogen boven een bedaarde snor. ‘Wacht maar tot 6 januari, dan stemt het Congres alsnog voor Trump. Dan breekt de hel los. En dan komt de staat van beleg. We laten geen rellen meer toe in dit land.’

Verderop spuit Joanie Mortenson, met mondkapje, met een zucht de schermpjes van de fruitautomaten schoon. ‘Ik vind het niet best hoe de gouverneur bagatelliseerde hoe ziek we eigenlijk zijn’, zegt ze. ‘Het gaat geweldig!, zei ze. We doen het fantastisch! Dan denk ik: echt, mensen? We hebben het op één na hoogste dodencijfer van het land. De gouverneur schuilt lekker onder de vleugels van de president, ze is met haar lankmoedigheid zelfs een landelijke Republikeinse beroemdheid geworden. Maar intussen blijven er mensen doodgaan.’