In de geboortestad van Egan Bernal spat de trots van de muurschilderingen af

Op de fiets kan hij zich niet verstoppen, al blijft het gokken waar hij zal rijden. Hij was er ineens, op deze zaterdagochtend, opdoemend uit de nevel, toen nog in volle afdaling naar Pacho, diep ­gebogen over zijn stuur. Het wegdek zit er vol kuilen, diepe voren en overal verkeersremmers, betonnen richels, ijzeren latten en metalen kogeltjes. Achter het pelotonnetje reden een politiemotor met zwaailicht, een motor met bidons en reservewielen en twee breedgeschouderde SUV’s.

Het is zijn favoriete trainingsrit, vanuit Zipaquirá naar 3.200 meter, goed voor nog wat extra rode bloedlichaampjes, vervolgens dalen naar Pacho en dan weer terug omhoog. Zijn moeder komt er vandaan, maar het stadje is bekender als de geboorteplaats van huurmoordenaar José Gonzalo Rodríguez Gacha,­ ­bijgenaamd El Mexicano, die voor het Medellínkartel drugssmokkelroutes uitzette naar de Verenigde Staten; in 1989 schoot de politie hem en zijn zoon dood op een haciënda in Tolú. Het grimmige verleden is in dit land nooit ver weg.

Select gezelschap

Het is een divers gezelschap dat deze dag met Bernal de hoogtemeters maakt. ­Esteban Santos fietst mee, de 26-jarige zoon van de oud-president Juan Manuel Santos, die in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn pogingen de burgeroorlog in zijn land te beëindigen – het verklaart het gevolg van de twee Toyota’s Land Cruiser, met lijfwachten aan boord.

Brandon Rivera is plaatsgenoot en onlangs op Bernals aandringen door Ineos gecontracteerd. Camilo Castiblanco rijdt voor het Amerikaanse team Illuminate. Hernando Bohorquez draagt het shirt van Astana. Degene die het laatst plooit in het wiel van Bernal, is een taaie veteraan uit Spanje. Óscar Sevilla, 43, was in 2001 tweede in de Vuelta. Hij raakte in opspraak wegens betrokkenheid bij het dopingschandaal rondom dokter Fuentes. In 2006 stuurde T-Mobile hem de laan uit. Hij week uit naar Colombia, waar hij sinds 2017 rijdt voor Medellín.