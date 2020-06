Hoe het virus een uithoek van de wereld bereikt: in Dagestan tel je de doden niet

Dat was nog maar het begin van de mensenstroom, twee maanden terug. Sindsdien is het een komen en gaan van reizigers uit Moskou die begrafenissen bezoeken, nu van oude familieleden in Boetri die een voor een overlijden. Maar de meesten komen niet naar de Dagestaanse bergen om te rouwen, maar omdat er geen werk meer is in Moskou. Dan maar terug naar het geboortedorp.

Het is de lockdown van Moskou die Dagestan heeft veranderd in een provincie met zandhopen. Met de stillegging van de hoofdstad, eind maart, verdween de inkomstenbron voor tienduizenden Dagestanen die hun geld in het rijke Moskou verdienen bij gebrek aan werk in de eigen provincie, die bekendstaat als arm en corrupt. Massaal trekken ze terug naar Dagestan.

Dat gaat via de lucht, in volgeboekte vliegtuigen. Negen per dag. Beperking van de passagiersaantallen, zoals in andere landen, is er niet bij. Ook niet bij Aeroflot, de luchtvaartmaatschappij in handen van de Russische regering die de bevolking verplicht om afstand van elkaar te houden. Drie uur lang zitten 144 Dagestanen op elkaar, alleen de businessclass-stoelen zijn onbezet. Stewardessen buigen zich vriendelijk over de passagiers met maaltijden en aanbiedingen uit de skyshop. Er moet geld worden verdiend, niet op zijn minst door de invloedrijke eigenaren van Ruslands luchthavens.

Op de Dagestaanse luchthaven aan de Kaspische Zee gaat het verder in volle bussen naar de aankomsthal. Wie uit veiligheidsoverwegingen de honderd meter naar de terminal liever loopt, wordt door het luchthavenpersoneel toch de bus in gecommandeerd. In Rusland dienen de regels van boven te allen tijde te worden nageleefd, daar verandert een levensgevaarlijk virus niets aan.