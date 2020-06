In Beiroet liggen de afgedankte dienstmeisjes op straat

Libanon is voor deze meiden een fuik waar je wel in kunt, maar nauwelijks weer uit. Als hun verblijfsvergunning is verlopen, moeten ze aan de immigratiedienst een boete betalen van omgerekend circa 200 euro. Pech voor Mantewa, die in Libanon werd aangenomen om een oude man te verzorgen. Na zijn dood erfde ze over aan zijn zes kinderen, zoals dat hier gaat met dienstmeisjes. Daar ontstond discussie: was het echt nodig dat Mantewa geldige papieren heeft, of kon ze ook illegaal het huishouden doen?

‘We willen je graag helpen omdat je zo goed onze vader hebt verzorgd,’ had een van de zussen gezegd. Maar de anderen vonden dat niet nodig. Mantewa heeft daarom geen verblijfsvergunning meer en moet dus de boete betalen. Haar moeder, die in Ethiopië zorgt voor haar zoontje van nu 8 jaar, weet niet dat ze nu op de stoep van het consulaat slaapt. ‘Ze denkt dat ik gewoon nog werk. Ik heb haar altijd gezegd dat alles goed gaat.’

‘Die boetes zijn voor migranten onoverkomelijk en moeten van tafel,’ zegt hulpverlener Zeina Ammar. Zij wijst naar de opstelling van de Filipijnse ambassade, die de dienstmeisjes behandelt als de kwetsbare jonge vrouwen die ze zijn. Sinds eind vorig jaar, toen de economie in Libanon instortte, komen Filipijnse arbeids­migranten die weg willen in aanmerking voor een gratis vlucht naar huis. Hun overheid betaalt alle boetes. ‘De Filipijnse autoriteiten zijn daarin een groot voorbeeld.’

Maar het Ethiopische consulaat geeft niet thuis. Het vliegveld van Beiroet is bovendien vanwege de coronacrisis nog minstens tot half juli gesloten voor alle gewone vluchten. En hoewel de aanblik van dakloze dienstmeisjes in Libanon een debat los­maakt over hervormingen van het kafalasysteem, lijkt afschaffing niet aan de orde. ‘De overheid wil het systeem liever hervormen dan afschaffen,’ zegt Ammar. ‘Veel van de arbeids­bureaus zijn machtig en hebben een goede relatie met het ministerie van arbeid.’