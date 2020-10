Jerevan is niet een hoofdstad zoals andere hoofdsteden ter wereld, waar de grootste trekpleister een godshuis is of een regeringsgebouw. Het markeringspunt van Jerevan, hoog boven het centrum, is het genocidemonument. Begin vorige eeuw zijn op het grondgebied van het toenmalige Turkije circa 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht. Nederland en tientallen andere landen zien deze gruwelijke massamoord als genocide.

Als het misgaat aan de Armeense grenzen, zoals nu in Nagorno-Karabach, denken de Armeniërs: het kan met ons opnieuw afgelopen zijn. Dat geldt helemaal omdat Turkije zich mengt in het conflict. Jarenlang steunde Rusland het kleine Armenië (3 miljoen inwoners), maar als tegenhanger bewapent Turkije nu volop het toch al grotere en rijke Azerbeidzjan.

‘De zaadjes van de genocide zitten in ons en het is daarom heel moeilijk om dit te zien gebeuren in onze tijd’, zegt Maro Perian, die zichzelf omschrijft als ‘kleindochter van genocide-overlevenden’. Haar opa en oma wisten de Turken te ontvluchten. Ze werd geboren in Armenië toen dat nog een Sovjetstaatje was met ‘misschien een of twee koffiezaakjes in de hele stad’. Nu woont ze al veertig jaar in de Verenigde Staten.