‘Ik ben een schim geworden omdat het OM zo nodig die deal moest sluiten’

Dit is het verhaal van een nabestaande die talloze keren waarschuwde voor de criminele organisatie van Ridouan T., maar die niet serieus werd genomen. Hij is vastgelopen in de bureaucratie en naïviteit van het Openbaar Ministerie, dat hem moet beschermen. Zijn naam mogen we niet vermelden. Alleen dat hij een broer is van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin zeventien verdachten terechtstaan voor betrokkenheid bij een reeks moorden op bestelling. Een van hen, Nabil B., werd kroongetuige – hij heeft belastende verklaringen over medeverdachten afgelegd. Hij sloot daarvoor een deal met justitie, met vergaande consequenties voor zijn familie.

Op een geheime locatie vertelt zijn broer, die we Aziz noemen, zijn verhaal. Het verhaal van een nabestaande die niets met criminaliteit te maken heeft. Die, na de moord op zijn broer Reduan, ineens voor zijn veiligheid het land uit moest en daar nog altijd noodgedwongen verblijft. Die op een dodenlijst staat en vecht tegen onbegrip en fouten van het Openbaar Ministerie. Om zijn verhaal over het OM te staven, geeft hij de Volkskrant inzage in een reeks documenten, mails, appjes en geluidsopnamen. Hij heeft alles gedocumenteerd en beschikt over 200 uur gespreksopnamen. Afgesproken is dat hij alleen over zichzelf praat en niet over andere familieleden. Hij wil niemand onnodig in gevaar brengen.

‘Ik voel me niet gehoord. Er gaan meer doden vallen. Daarom zit ik hier.’