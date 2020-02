Normaal gesproken is de nationale conventie het moment om eensgezind achter de presidentskandidaat te gaan staan. Maar dan moet die wel al een meerderheid van de gedelegeerden achter zich hebben. Als dat niet is gelukt, en dat zou deze keer bij de Democraten best eens het geval kunnen zijn, zijn de bijna 800 supergedelegeerden beslissend. Het gaat hier om partijbonzen en parlementsleden, die dan ter plekke hun beslissende stem uitbrengen (in eerste instantie is het aan de kiezer).

Beter is het om tijdens de conventie traditioneel een feestje te vieren, de vicepresidentkandidaat bekend te maken en het partijprogramma te bepalen. De Democraten komen vanaf 13 juli bijeen in Milwaukee, in de staat Wisconsin. Deze staat is dit jaar zeer belangrijk omdat de Democraten Wisconsin terug moeten zien te winnen. In 2016 won Trump er onverwacht, waarna hij president werd. De Republikeinen houden hun conventie vanaf 24 augustus in Charlotte in de staat North-Carolina.