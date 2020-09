Een paar straten verderop kan de zelfverklaarde D66-kiezer Mark Beentjes (45) een glimlach niet onderdrukken. Een ‘algehele naïviteit’ over de situatie in Hongarije speelt volgens hem een grote rol. Beentjes heeft een Hongaarse man en spreekt de taal vloeiend. Hij is zich ­bewust van zijn uitzonderingspositie. ‘Laat ik het zo zeggen: als je een goed ­gesitueerde, liberale wereldburger bent, kom je niet hier terecht.’

In de opstand tegen diezelfde liberale elite geldt Hongarije in rechtse kringen als een gidsland. Oud-premier Matteo Salvini (Italië), brexiteer van het eerste uur Nigel Farage (Groot-Brittannië) en christen-democraat Horst Seehofer (Duitsland) – de lijst is langer – lieten zich allemaal lovend over Orbán uit. PVV-leider Geert Wilders, wiens vrouw van Hongaarse komaf is, dook deze zomer nog op in Boedapest. ‘Veel besproken’, twitterde Wilders, ‘geweldige politicus.’ ‘A nice Dutch guy’, schreef Orbán op zijn beurt op z’n Facebook-pagina, met daarboven een foto van de twee.

Een week voor Wilders’ bezoek was vrijwel de hele redactie van Index, de grootste onafhankelijke nieuwssite van het land, uit protest opgestapt, nadat de hoofdredacteur was ontslagen door de nieuwe (Orbán-gezinde) eigenaar. Over het lot van Index, laat staan de dramatische Hongaarse persvrijheid in het algemeen, zei Wilders niks.

Sterker: hij deed alle zorgen af als schromelijk overdreven. De Nederlandse pers is in Wilders’ ogen ‘meer op de hand van de zittende elite’ dan de Hongaarse, zo zei hij in de Tweede ­Kamer. ‘Het is niet zo dat men daar geen kritisch geluid zou kunnen laten horen.’ Prompt bestempelde Sjoerd Sjoerdsma (D66) hem tot ‘de lange arm van Orbán’.