Hoe oerconservatief Japan zijn oorlogsverleden verbloemt

Pas in de jaren tachtig veranderde het oorlogsdebat. Studenten toonden zich kritisch, in China en Korea begonnen slachtoffers zich te roeren. Bovendien aspireerde Japan, wiens economie zich razendsnel had ontwikkeld, een prominentere plek op het wereldtoneel. Nadat de regering een onderzoek had laten uitvoeren naar de inzet van troostmeisjes, gaf kabinetssecretaris Yohei Kono in 1993 toe dat vrouwen tegen hun wil in ‘trooststations’ te werk waren gesteld en dat ze een ‘miserabel’ leven hadden gehad. Hij bood excuses aan voor ‘de onmetelijke pijn en niet te genezen fysieke en geestelijke wonden’.

De verklaring luidde een tijdperk in waarin deze en andere oorlogsmisdaden bespreekbaar werden. De troostmeisjes kregen zelfs een plek in de Japanse schoolboeken – waardoor voor het eerst een generatie schoolkinderen er weet van kreeg. In 1995 volgde een nieuwe doorbraak, toen de sociaal-democratische premier Tomiichi Murayama uitgebreid excuses maakte voor het door Japan veroorzaakte oorlogsleed. ‘Als gevolg van verkeerd nationaal beleid is Japan het pad naar oorlog ingeslagen’, aldus Murayama. ‘Door zijn koloniale heerschappij en agressie heeft Japan enorme schade en leed toegebracht aan volkeren van vele landen, vooral Aziatische landen.’