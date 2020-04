Hoe een schilderachtig Zweeds mijnstadje wordt verzwolgen door de eigen mijn

Eén groep bewoners is niks gevraagd: de Sami. ‘Ik zit in het Samiparlement, zodat we onze stem kunnen laten horen’, zegt Nils-Johan Labba, een 35-jarige Sami die traditionele messen en mokken maakt waar klanten anderhalf jaar wachttijd voor overhebben. Op bittere toon: ‘Helaas luistert de overheid nooit naar ons. Dat parlement is bedacht om goede sier te maken in het buitenland, meer niet.’ Labba zou graag een cultureel centrum voor de Sami zien in het nieuwe Kiruna.

Ook de nieuwe stad verrijst op Samiland. ‘Het is de minst slechte plek’, zegt rendierherder Per Erik Stenberg per telefoon. Hij is het hoofd van alle Samiherders rond Kiruna. ‘Wij kwamen daar al niet, te dicht bij industrieterrein en vuilstortplaats.’ Minder mild is hij over de aanleg van nieuwe wegen en het treinspoor. ‘Dat worden allemaal obstakels voor rendieren. Daar zijn wij tegen.’