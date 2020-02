Hoe de ster van een veelbelovende Chinese astronoom doofde in Hillegom

Vanaf de plek waar Maolin Zhang had moeten staan, was een heldere nachtelijke hemel te zien, een sterrenkundige wensdroom voor het waarnemen van zwarte gaten. De Leidse astronomen Jonah Wagenveld en Aayush Saxena zetten zich schrap in de controlekamer van de grote Isaak Newton-telescoop op het Canarische eiland La Palma, in de nacht van 7 op 8 april 2019.

Zou het lukken? Zouden de berekeningen van Maolin waardoor zeer ver weg gelegen zwarte gaten sneller konden worden ontdekt, effect hebben? Wagenveld had Maolins onderzoeksresultaten namelijk niet voor handen, hij moest deze uit zijn geheugen opdiepen.

Bij de brand waarbij de Chinese sterrenkundige Maolin Zhang (27) omkwam, op 17 januari 2019 in Hillegom, was ook zijn laptop met daarop cruciale gegevens verwoest.

Wat had Maolin hier graag willen zijn, wisten Wagenveld (24) en Saxena (27). Hij had reikhalzend uitgekeken naar zo’n eerste waarneming met een grote internationale telescoop, en het was hem zo gegund. Als hij nu in de controlekamer zou zijn, had dat zijn keuze om in Nederland te promoveren nog meer gerechtvaardigd. Maolin was er trots op om een in lange traditie te staan van wereldberoemde Leidse sterrenkundigen. Denk eens aan Maarten Schmidt, de Nederlandse astronoom die in 1963 de eerste quasar had waargenomen, een zeer massief zwart gat in het centrum van een ver melkwegstelsel.

En toen was het raak in La Palma, om half 6 in de ochtend. Vanwege de kleuren van het licht en de vorm wisten ze na drie observatierondes dat ze goed zaten. De telescoop nam een extreem groot zwart gat in het vroege heelal waar. Dit was ‘P144+50’, zoals de vondst voorlopig heette. Deze was nog niet eerder gesignaleerd door een ander team astronomen, waar ook ter wereld.

Er was sprake van enige opwinding in de controlekamer. Ze wisten: dit is een episch moment. Het voelde alsof ze een gouden medaille op de Olympische Spelen hadden gewonnen.

Saxena: ‘Maar tegelijkertijd waren we bedroefd dat Maolin niet bij ons was, om samen van deze geweldige ontdekking te genieten.’

Wagenveld: ‘De publicatie, waarin ik deze ontdekking ga beschrijven, is dan ook aan Maolin opgedragen. Hij had zo’n dood zó niet verdiend.’