Hoe de Nederlanders werden ‘bevrijd uit de jappenkampen

Of het nieuws van de Japanse capitulatie, op 15 augustus 1945, aanleiding gaf tot uitbundigheid in vrouwenkamp Ambarawa op midden-Java? Voormalig kampbewoner Elisabeth Visser, geboren in 1935, kan het zich niet meer herinneren. ‘Een jap ging op een kistje staan bij het grote grasveld waar wij ons moesten verzamelen. En hij vertelde, ogenschijnlijk onaangedaan, dat de oorlog voorbij was. Er werd her en der wat gejuicht, maar dat was het wel zo’n beetje.’

Visser, haar zusje en haar moeder hadden op die memorabele maar toch ook wat fletse dag bijna drie jaar in gevangenschap doorgebracht. Haar broer was eerder naar een jongenskamp overgebracht. Haar vader, een militair, verbleef in de omgeving van Bandoeng in krijgsgevangenschap. Zijzelf woog op dat moment nog 18 kilo. Haar moeder 38 kilo. ‘Zij was weliswaar klein van stuk, maar dat was toch wel erg weinig.’ De weken voorafgaande aan de Japanse capitulatie hadden de bewoners van kamp 6 in Ambarawa ineens wat meer te eten gekregen – waaruit kon worden opgemaakt dat er verandering op til was. ‘Tot die tijd werd het voedselrantsoen verlaagd als je gewicht stabiel was: dat betekende namelijk dat je te veel te eten kreeg. We stonden dan ook continu bij de jappen op de weegschaal.’