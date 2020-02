Hoe de groene landbouwambities van de EU verwaterden

De Wageningse hoogleraar Kleijn is daar genuanceerder over. Hij vindt boerencollectieven geen slecht idee. Het probleem is dat deelname vrijwillig is. Daardoor loop je het risico dat projectgeld vooral terechtkomt bij boeren die mee willen doen en niet in gebieden die de meeste kansen bieden voor natuurontwikkeling.

Stel, legt Kleijn uit, er is een gebied aangewezen dat gunstig is voor de patrijs. Als boeren in dat gebied niet meedoen, dan worden de grenzen opgerekt zodat boeren in de wijdere omgeving wel kunnen deelnemen. Ook al heeft het geld daar veel minder effect. ‘Dat gebeurt’, aldus Kleijn.

In Limburg wordt daar streng op gelet, verzekert Kossen in het hoofdkwartier van Natuurrijk Limburg in Roermond. ‘We steken geen geld in iets wat niet werkt.’ Natuurrijk Limburg geeft ook ‘stoplichten’ aan boeren die hun opdracht niet vervullen. Die worden uit het programma gezet. ‘Tot nu toe hebben we tien tot vijftien stoplichten uitgedeeld.’

Het paradepaardje van zijn collectief is de korenwolf, ‘de panda van Limburg’. Alles bij elkaar is er bijna anderhalf miljoen euro gestoken in plannen om deze met uitsterven bedreigde hamstersoort te redden.

Hoe dat in zijn werk gaat, laat Kossen zien op een paar akkers aan de rand van Maastricht, waarop agrarisch natuurbeheer wordt toegepast. Voor een buitenstaander is het verschil nauwelijks te zien. Maar Kossen wijst op een akker waar het gewas, bladrammenas in dit geval, op het veld is blijven liggen en zo beschutting biedt aan de hamsterburchten onder de grond. ‘En tevens voedsel oplevert voor vogels.’

Op het veld ernaast is wintertarwe ingezaaid, die de korenwolf voedsel en beschutting moet bieden in het voorjaar. Vijfhonderd hectare worden op die manier in Limburg beheerd. Dat lijkt heel wat, maar desondanks gaat het niet goed met de korenwolf. Het beestje is voorlopig voor uitsterven behoed, zegt Kossen, ‘maar hij neemt in aantal niet toe.’

Zonde van het geld, vond het CDA in Provinciale Staten van Limburg, dat vorig jaar een voorstel deed om de stekker te trekken uit het korenwolfproject. Tot bleek dat Nederland daarmee een torenhoge boete van de EU riskeerde. Het ging ze alleen maar om de centen, zegt Kossen. ‘Terwijl je ook trots kan zijn dat zo’n bijzonder diertje hebt.’