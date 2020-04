Hoe de coronacrisis Schiphol in een parkeerplaats veranderde

Van dat soort scenario’s kun je als eindverantwoordelijke voor een luchthaven behoorlijk wakker liggen, zegt Dick Benschop, bestuursvoorzitter van Schiphol. Want hij weet het ook niet. ‘Eerst was de vraag: hoe groot wordt de schade?’, zegt Benschop. ‘Niemand hield het voor mogelijk dat we naar vier-, vijfduizend passagiers per dag zouden zakken. Nu zijn we daar, en is de vraag: hoelang gaat het duren? Daarbij zijn er nogal wat variabelen. Het gaat niet alleen om het virus en economisch herstel, maar ook om het gedrag van mensen: wat gaan bedrijven en burgers doen, wanneer vinden ze het weer veilig om te reizen?’

Ook Benschop haalt die andere historische schok voor de luchtvaart erbij, de aanslagen van 9/11. Een totaal andere situatie, maar net als de coronacrisis op dat moment uniek. ‘Daarna zagen we de vraag uiteindelijk weer terugkomen, maar daarmee is niet gezegd dat de luchtvaart nu ook volledig herstelt. Ik denk wel dat we kunnen stellen dat de voorwaarden waaronder we vliegen gaan veranderen. Nu al zijn we bezig met (medische) fit-to-fly-verklaringen, zijn er voor bepaalde vluchten temperatuurmetingen en kijken we hoe mensen op een luchthaven 1,5 meter afstand kunnen houden. Wordt dat structureel de nieuwe manier van vliegen, of alleen in geval van een uitbraak? Dat weet ik niet. Maar consequenties voor de manier waarop we reizen zullen er absoluut zijn.’