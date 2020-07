Ook India, delen van Indonesië en Bangladesh staan blank door de moessonregens, maar in China is volgens de Chinese meteorologische dienst sprake van onvoorspelbaar extreem weer. De zware regens dit jaar ontstaan door opstijgende warme zeedampen boven de Zuid-Chinese Zee en de Indiase Oceaan. Klimaatverandering kan dit fenomeen volgens de dienst versterken, evenals droogte elders in het land. Dit maakt China kwetsbaar voor klimaatverandering.

Al 31 dagen achter elkaar waarschuwen de autoriteiten in vrijwel alle Chinese provincies voor stortregens. Zware regenval en stormen drijven zeker tot zaterdag de waterstand in de al gezwollen rivieren en meren in vooral Zuid-China op tot gevaarlijke niveaus.