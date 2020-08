Bruna Bichara is een van de brandweerlieden die hier in september vorig jaar dagenlang vochten tegen het vuur. ‘Ik had achteraf twee dagen koorts, de temperatuur van mijn bloed was gestegen.’ Haar brigade werd in 2017 opgericht door vier jonge vrienden, twintigers en dertigers die in Alter do Chão een nieuw leven hadden gevonden ver van de hectiek van Braziliës miljoenensteden.

De vier werden in november, twee maanden na de grote brand, opgepakt op verdenking van brandstichting. Ze zouden het vuur hebben aangestoken om ­videobeelden te kunnen maken voor internationale geldwerving. De rechter moet nog uitspraak doen.

De ogenschijnlijk vergezochte aanklacht kwam niet geheel uit de lucht vallen. Linkse activisten behoren tot de favoriete vijanden van de rechtse president Jair Bolsonaro. Nog voor de brand in Alter do Chão beweerde Bolsonaro al dat ngo’s en milieuactivisten verantwoordelijk waren voor de vele branden die in de Amazone. Hij bestempelde de aanwezigheid van internationale milieuorganisaties bovendien als buitenlandse inmenging.