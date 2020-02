Het spijt me. Punt. Dat hoor je een politicus niet snel zeggen

De opmerkelijkste politieke affaire van 2019 staat op naam van Jorrit Nuijens. Deze GroenLinks-wethouder van Diemen maakte op 20 juni amok in een café bij de Stopera in Amsterdam. Hij ging op het terras flink tekeer tegen de inmiddels gearriveerde agenten, die hem arresteerden en met de nodige moeite in een arrestantenbusje wisten te werken. De beelden van zijn arrestatie gingen direct viraal en het aftreden van Nuijens was onvermijdelijk. De politie meldde daarna dat ze ghb in zijn tas hadden gevonden en dat hij agenten had bespuugd.

De val van Nuijens kan worden toegevoegd aan een lange lijst van politici die door een affaire in de privésfeer in de problemen zijn gekomen. Het is ieder jaar een van de opvallendste conclusies van de Politieke Integriteitsindex (PII): van alle soorten integriteitsschendingen door Nederlandse politici komen misdragingen in de vrije tijd het meest voor. Met 13 van de 42 affaires was dat in 2019 opnieuw het geval. Het gaat hier om misdragingen als dronkenschap en vechtpartijen maar ook bijvoorbeeld fraude in een nevenfunctie.

De Politieke Integriteitsindex meet sinds 2013 jaarlijks integriteitsschendingen door Nederlandse politici. De VVD had traditioneel (met een totaal van 10) de meeste affaires – daarover straks meer. D66 en de PVV telden ieder 5 affaires, de SGP, CDA en FvD 3, GroenLinks 2 en PvdA 1, lokale partijen samen 8. Het totaal aantal affaires kwam op 42, tegen 54 vorig jaar, 39 in 2017 en 47 in 2016. Het aantal affaires in de PII schommelt al jaren rond die waarden. Dat er in 2018 fors meer affaires speelden, kwam door de gemeenteraadsverkiezingen. Die leveren altijd veel lokale relletjes op omdat voorheen onbekende personen als (kandidaat)-politicus ineens onder een vergrootglas komen te liggen.