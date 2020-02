Het Spaanse dorp van Maria en Jesús ademt de dood

Guitarte bezet sinds kort een zetel in het Spaanse parlement. ‘Twintig jaar lang hebben we op straat gestaan om te demonstreren, maar er werd niet naar ons geluisterd’, vertelt hij, in een verder lege kroeg in provinciehoofdstad Teruel. De sprong naar de politiek bleek een succes. De ene zetel van Teruel Existe (Teruel Bestaat) is noodzakelijk om de socialistische regering van Pedro Sánchez overeind te houden. Het bracht Guitarte in de positie om van alles terug te vragen: wegen, spoorlijnen, internet. Bovendien is heel Spanje nu doordrongen van de problematiek van Teruel.

Dat is niet alleen de verdienste van Guitarte. In 2016 kwam het boek La España vacía (Het lege Spanje) uit, geschreven door essayist Sergio del Molino. Hij beschreef hoe dramatisch de situatie in de binnenlanden is. Het boek maakte grote indruk op de Spaanse intellectuele elite – niet in de laatste plaats omdat veel Spanjaarden nog altijd met één been in het dorp van hun grootouders staan. Ze houden er huizen aan en brengen er vakanties door.