Hét moment om de sprinkhanen te stoppen gaat in Kenia steeds voorbij

Njoki’s lot toont de tweeledigheid van de situatie. Njoki rekende op een topoogst na de ongewoon lange regens van de laatste maanden, zoals grote delen van Kenia nog steeds dromen van recordoogsten. Tegelijkertijd werken de overdadige landbouwgewassen als een magneet op de vraatzuchtige woestijnsprinkhanen. De insecten vermenigvuldigen zich bovendien extreem snel: vrouwtjes leggen tijdens hun leven van 3 à 5 maanden meer dan 50 eitjes.

‘De echte invloed op Kenia’s voedselvoorziening weten we dus over een paar maanden’, zo vat Agnes Wangombe de stand van zaken samen. ‘Maar we moeten wel nú toeslaan tegen de sprinkhanen.’

Wangombe werkt als sprinkhanenadviseur voor de lokale overheid in Laikipia. Ze doet haar verhaal tijdens een ochtend in het veld, naast een rij acacia’s die geel kleuren van de sprinkhanen. Deze groep gaat op korte termijn eitjes leggen, dus dit is hét moment om verdelgingsmiddel te spuiten, verklaart Wangombe. Extra pluspunt: de koudbloedige diertjes kunnen op dit vroege tijdstip van de dag nog niet vliegen, ze moeten eerst hun vleugels warmen aan het zonlicht. Wangombe staart naar de insecten binnen handbereik en zegt: ‘Maar wij hebben hier geen insecticiden gekregen.’

Kenia’s regering reageert traag op de sprinkhaneninvasie. Veel veldwerkers ­klagen net zoals Wangombe over gebrek aan geld, bestrijdingsmiddelen en sproeiapparatuur in de vorm van vliegtuigjes en handpompen. Volgens de VN-landbouworganisatie FAO moet er in Kenia gesproeid worden in gebieden van ruim 1.000 vierkante kilometer.