Het móést wel fout aflopen met de Hillegomse brandstichter Sean M.

Bij het sloopbedrijf in Rijsenhout waar Sean werkte, ging de telefoon, de ochtend van de brand. Of Sean daar al was aangekomen, en of hij op de hoogte was van het feit dat zijn woning was afgefikt, net als de woningen van zijn huisgenoten. Of dat hij wist dat er iemand was omgekomen bij de brand, een Chinese jongeman die onder hem woonde.

Een collega van het sloopbedrijf bracht Sean met de auto terug naar Hillegom. Hij ging aan de overkant zitten van het complex in een bushok en rookte een sigaret. In de paar maanden dat hij er woonde, had hij amper contact gelegd. Medebewoners leek hij te ontwijken, schichtig door het pand lopend, de ogen afgewend. In het bushok zat hij onaangedaan naar brand te kijken.

Toen Omroep West hem in beeld bracht als gedupeerde bewoner zei hij, wijzend naar het uitgebrande pand, daar op zolder te hebben gewoond en dat daar helemaal niks van over was. Hart van Nederland-beelden van de brand postte hij nog dezelfde dag op zijn Facebookpagina, zonder commentaar. Op de site doneeractie.nl liet hij vier dagen eerder al weten alles kwijt te zijn geraakt door een brand, en daarom hoopte hij op een donatie. Dit verzoek herhaalde hij de dag na de brand, en zette er de foto bij van het inferno aan de Stationsweg.

Drie maanden later werd hij aangehouden bij zijn werkgever, het sloopbedrijf, waar hij ook tijdelijk had mogen slapen. Al op de dag van de brand was hij in beeld gekomen bij de politie, als mogelijke verdachte. Zijn naam bleek eerder in verband gebracht te zijn met eerdere brandstichtingen, zonder dat hij daarvoor was opgepakt. Hij werd nu gearresteerd nadat familieleden en intimi belastende verklaringen hadden afgelegd.

Op 20 december bekende Sean, na maanden ontkennen, de brand, evenals zes andere branden in Hillegom. In zijn cel in de penitentiaire inrichting Zwolle had hij zijn bekentenis opgeschreven op een schrijfblok, in een net handschrift.

Sean had dit nooit gewild. Dit was niet zijn bedoeling geweest, hij wist eigenlijk niet wat zijn bedoeling was geweest.