Het kan ook knijpen zijn

Op dinsdagochtend vluchtte Michliene Verduijn even naar de slaapkamer van het vakantiehuis in Zeeland, weg van de drukte beneden. Ze plofte op bed en scrolde door haar mailbox. Daar trof ze een brief die ze met verbijstering las.

Ze was er de afgelopen dagen al flink druk mee geweest. Continu overleg met de politie. Met de gemeente. Met haar eigen medewerkers. Ook had Verduijn een locatiemanager de opdracht gegeven in de administratie te duiken. Was David aanwezig geweest op tijdstippen dat Sophie er ook was? Stonden in het schrift van de groepsleiding opmerkingen die na de melding een andere lading kregen? Of in de notities die via een app naar ouders gingen? Ze wilde alles zo snel mogelijk weten.

En nu die brief. Vier kantjes waaruit bleek dat Bas en Janine ‘er bovenop zaten’, zoals ze later zegt. De tekst was opgesteld met twee andere ouders van de kinderopvang, van wie er een als gz-psycholoog met misbruikte kinderen werkt. Ook lieten Bas en Janine zich ondersteunen door Gjalt Jellesma van Boink.

‘De afgelopen dagen heeft Sophie het meer over David gehad’, las Verduijn. ‘Dat zij alleen met hem is en dat hij heel lief is. Daarbij vermeldt ze dat ze niets gaat zeggen. Ze zegt ook dat ze niet meer naar de ‘kindjes’ wil. Met kinderen waarmee ze normaal gesproken speelt op het kinderdagverblijf, wil zij nu thuis spelen.’

Bas en Janine schreven te verwachten dat Koningskinderen ‘de verdere stappen van het protocol’ zou volgen. Als er volgens de vertrouwensinpecteurs sprake was van een redelijk vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan moest Verduijn aangifte doen.

Maar Verduijn zag dat anders. Ze had de vertrouwensinspectie en de politie gebeld. En alle adviezen opgevolgd. De politie was een onderzoek begonnen.

Later zou ze meerdere malen voorstellen toch aangifte te doen, omdat dat misschien ‘de angel eruit zou trekken’, zegt ze. Telkens kreeg ze van politie en OM te horen dat dat echt onnodig was, omdat ze de informatie liever uit de eerste hand kregen – van de ouders dus.

In hun brief eisten Bas en Janine ook dat de kinderopvangorganisatie een reeks maatregelen zou nemen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Zo zou het vierogenbeleid – het pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat medewerkers nooit lang alleen kunnen zijn met een kind – niet functioneren. Soms bleken er aan de randen van de dag niet twee medewerkers aanwezig, maar slechts één, schreven ze. Soms was de buitendeur tegen de regels op slot. ‘Dit vormt een risico met betrekking tot de veiligheid’, las Verduijn.

Daarover zegt ze in een reactie dat er nooit een mannelijke beroepskracht alleen aan het werk is geweest in het gebouw. En ja, er was een medewerkster die de deur op slot draaide als het buiten donker was. Zij was zich er niet van bewust dat dit niet mocht volgens de protocollen. Ook benadrukt ze dat het gebouw veel doorkijkjes en ramen heeft.

Ten slotte schreven Bas en Janine dat ze wilden dat Koningskinderen de overige ouders zou informeren. Mensen moesten kunnen kiezen ‘hun kind wel of niet te brengen totdat er verdere acties worden genomen’.

Ja, dacht Verduijn. Bas en Janine waren ongerust. Begrijpelijk. Maar ze proefde ook wantrouwen. ‘Wij denken dat deze ouders zich niet realiseerden dat wij ook in shock waren over hun melding’, zegt ze daar later over. ‘Ze gaven ons geen tijd om te schakelen. Meteen hadden ze Boink erbij betrokken en ging het over wat wij allemaal moesten doen. Dan sta je vanaf het begin tegenover elkaar.’

Verduijn graaide haar spullen bijeen en reed direct terug naar Oosterbeek.