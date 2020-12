Manaus, stad van ruim twee miljoen mensen in het hart van de Braziliaanse Amazone, beleefde een van de zwaarste coronauitbraken in Brazilië. Onderzoeken wijzen uit dat driekwart van de populatie besmet raakte. Niemand vreesde voor het nieuwe virus uit Azië toen in februari de inwoners hun broeierige carnaval vierde. Enkele weken later, op 13 maart, registreerde Manaus haar eerste coronageval.

De geïsoleerde stad, alleen bereikbaar per boot of vliegtuig, werd overspoeld. Alle theorieën over het coronavirus sloegen stuk op Manaus. De verzengende tropische hitte deed niets tegen de snelle opmars en covid nam zowel oud als jong. Negen maanden na dat eerste geval bezocht de Braziliaanse fotograaf Luisa Dörr (32) deze maand de hoofdstad van deelstaat Amazonas. Ze trof wanhoop en veerkracht tussen de wolkenkrabbers en de sloppenwijken.