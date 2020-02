Help/Hoera, de wijk moet van het gas af

Een paar gedemonteerde gasmeters zijn in de entreehal van It Enerzjyhûs demonstratief in de vuilnisbak gemikt. Weliswaar geen afdankertjes uit de dertig huizen in Garyp die in 2019 als eerste ‘van het gas af’ gingen. ‘Maar het gaat om het statement’, zegt Jacob Miedema, dorpsbewoner en projectleider in deeltijd van Aardgasvrij Garyp. Het is de enige proeftuin in Nederland waar daadwerkelijk huizen zijn losgekoppeld.

De symboliek in het informatiecentrum voor duurzaamheidsadvies, gevestigd in het oude pand van de lokale Rabobank, kan weinigen ontgaan. De vloerbedekking is er groen als gras. Vloer, wanden en dak zijn volledig geïsoleerd. De boerenleenbank mag dan zijn verdwenen uit Garyp, de coöperatieve geest waart er nog altijd rond. Met vereende krachten wil het dorp collectief de strijd aangaan met het aardgas. In het projectplan staat de ambitie om 80 tot 90 procent van alle woningen binnen vijf jaar af te schakelen.

‘Ik verneem dat elders vooralsnog vooral veel wordt gepraat en weinig gebeurt’, zegt Miedema. ‘Dat is niks voor ons. Wij zijn doeners.’