Heilig geloof in God is voor het coronavirus vruchtbare grond

India is niet de enige plek waar de Tablighi Jamaat mogelijk verspreiding van het virus heeft veroorzaakt. Hoewel vrij onbekend in het Westen, is zij een van de grootste religieuze bewegingen ter wereld. Ze spoort haar naar schatting 200 miljoen volgelingen (van wie het grootste deel in Zuid-Azië woont) aan om te leven zoals in de tijd van de profeet Mohammed, en organiseert geregeld massale bijeenkomsten.

Zo zijn er eind februari nog duizenden gelovigen bijeengekomen in Maleisië. De overheid schat dat 14.500 Maleisiërs en 1.500 buitenlanders toen dagenlang gezamenlijk hebben gebeden, om zich daarna rond grote schalen op de vloer te verzamelen en kokosrijst op de traditionele manier met de hand te delen. Ze sliepen in de moskee, of op matjes in tenten die in rijen waren opgesteld op het terrein van de organisatie.

Drie weken later leek het erop dat het virus door de bijeenkomst over zeker zes landen was verspreid. Meer dan 620 Maleisiërs die op het festival waren geweest, bleken besmet te zijn. Ook de meeste van de (toen) 73 patiënten in Brunei leken een link te hebben met de bijeenkomst, evenals een fors aantal besmettingen in Thailand.

Voor 26 maart stond er nog een grote bijeenkomst van de Tablighi Jamaat gepland op het Indonesische eiland Sulawesi. Op de dag dat het zou beginnen, werd het door de regering verboden, maar ondertussen hadden zich al 8.700 gelovigen uit zeker tien landen verzameld in de stad Gowa, waar zij op elkaar gepropt zaten in tenten en eten met elkaar deelden.

‘Wij zijn niet bang voor corona’, zei een van hen tegen The New York Times. ‘Wij vrezen alleen God.’

Sacha Kester