Uit een luidspreker klinkt nu de muziek van Pop Smoke, een andere zoon van Brooklyn, die in februari werd doodgeschoten, ook weer in LA. Het is een jaar van déjà vu’s. De laatste weken laait het straatgeweld weer op in grote steden als Chicago en New York, bende-afrekeningen die doen denken aan de jaren negentig. Zaterdag stierf hier een paar blokken vandaan, bij een barbecue in een van de net geopende speeltuinen, door een verdwaalde kogel een baby van één jaar.

Ook daarom is het goed dat de basketbalvelden weer open gaan, denken sommigen hier. De verveling zoekt een uitweg. ‘Het is goed als de jongens weer wat te doen hebben’, zegt Augustus.

Pick-up games, worden de wedstrijdjes genoemd, potjes van drie tegen drie rond één basket, meestal tot de zestien, en het is een woord dat bijna letterlijk kan worden genomen – iedereen die langs de kant zit, krijgt een uitgestoken hand, of je mee wilt doen. Pas op het veld blijkt of je mee kunt, en wat je plek is in de pikorde.