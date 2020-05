Zijn ministerie en het daaraan verbonden Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, handelt snel en pro-actief. Zo schreven ze al in maart 525 vacatures uit voor contactonderzoekers die (waarop 11 duizend reacties kwamen) en bereiden ze nu een nationale, representatieve immuniteitssteekproef voor. Ook beloofde Spahn alle verplegers deze week een bonus van minstens duizend euro. De financiële reserves van de Duitse regering zijn min of meer oneindig, ook dat is een voordeel.

Net als de Nederlandse regering heeft de Duitse een draai van 180 graden gemaakt bij het thema mondkapjes. Maar Spahn deed het eerder, half april al, en communiceerde strategischer, door openhartig toe te geven dat hij een verkeerde inschatting had gemaakt. ‘We zullen elkaar de komende maanden waarschijnlijk veel moeten vergeven’, zei hij in de Bondsdag, met betrekking tot de bijna dagelijks veranderde inzichten over het virus. Het werkte. De verontwaardiging over de inschattingsfout bleef in Duitsland beperkt. In het straatbeeld zijn mondkapjes in twee weken tijd volledig ingeburgerd geraakt.