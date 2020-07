Erdogan noemde de heropening van de Hagia Sophia als moskee ‘een aloude droom uit onze jeugd die is vervulling is gegaan’. Erdogan besloot eerder deze maand het imposante gebouw weer in gebruik te nemen voor gebedsdiensten na een langverwachte uitspraak van de Turkse Hoge Raad in een zaak die al jaren geleden was aangespannen door een groep historici. Kern van de gerechtelijke uitspraak was dat het besluit uit 1934 van de toenmalig seculiere Turkse leider Kemal Atatürk, na de val van het Ottomaanse Rijk, om van het gebouw een museum te maken, vernietigd mocht worden.