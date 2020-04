‘Er zullen altijd mensen zijn die denken: je wordt niet zomaar doodgeschoten

Belangrijke vraag in de film is hoe je je leven weer oppakt na zo’n onverteerbaar verlies. Want voor documentairemaker Mark Schrader was deze moord anders dan andere moorden. Als verslaggever van stadszender AT5 zit hij vaker in de rechtszaal. ‘Moorden zijn altijd verschrikkelijk, ook als het om criminele afrekeningen gaat. Maar hier zat je in de zittingszaal letterlijk tussen de onder- en de bovenwereld.’

Aan de ene kant zwijgende criminelen die deden alsof hun neus bloedde. Aan de andere kant de nabestaanden van Djordy die overspoeld werden door emoties, maar zich kalm gedroegen omdat ze de goede reputatie van hun zoon niet wilden schaden. Schrader: ‘Ze werden opeens in een wereld gezogen die zó ver van hen af staat.’

Het resulteerde in Schraders eerste documentaire. Zijn doel was niet om de moord te reconstrueren, evenmin wilde hij het hebben over de daders en de rechtszaak. ‘Ik wil laten zien wie Djordy was, en welk leed er achter zo’n vergismoord schuilgaat. Als zoiets gebeurt, dan is iedereen geschrokken. Maar het grote publiek gaat daarna verder, stapt er eigenlijk overheen. Terwijl het belachelijk is dat criminelen de grenzen steeds verder overschrijden.’

En dat, stelt Jozef, was de tweede reden waarom ze meewerkten aan de documentaire. ‘De daders hebben voor een paar duizend euro iemand doodgeschoten. Wij zijn voor de rest van ons leven getekend. Iedereen kan het slachtoffer van een vergismoord worden.’

‘Dat ongemak merkte je ook tijdens de zitting. De advocaten van de verdachten hadden het er soms moeilijk mee, wisten zich soms geen houding te geven. Het slachtoffer had ook hun familielid kunnen zijn. Bij liquidatiezaken is het normaliter de onderwereld tegen de onderwereld, hier was het de onderwereld tegen de bovenwereld.’