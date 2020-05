Op deze elfde mei biedt het uitgaansgebied van Benidorm een desolate aanblik. Normaal gesproken is het gebied één grote mensenmassa van vooral Britse toeristen. Vandaar dat het in de volksmond ‘zona inglesa’, de Engelse zone, heet. Het kan er soms ruig aan toe gaan, met vechtpartijen tussen Britten onderling, vaak aanhangers van verschillende Premier League-clubs. Met drugsgeweld soms ook. De zona inglesa, ook wel zona Guiri genaamd, kent meer bars dan officiële inwoners. Sinds 13 maart, toen Spanje in lockdown ging, zijn alle bars dicht. De eerste dagen bleven Britse toeristen op straat bier drinken en provocerend zingen: ’We’ve all got the virus, na na na na’, tot de politie ze naar binnen dwong. Zij zijn al lang weer thuis. Inmiddels is de lockdown versoepeld en is ‘fase 1’ ingetreden. Daarin mogen bars en restaurants opengaan als ze hun klanten buiten bedienen en de helft van hun terrasruimte gebruiken. Veel cafés blijven desondanks gesloten. Tot nader order moeten buitenlandse toeristen veertien dagen in quarantaine voor ze in Spanje de straat op mogen. Dat blijft dus een hard gelag voor de uitbaters in de Engelse zone.