Guillôme Maijstré: ‘Mijn moeder gilde: kom naar beneden! Ze schoof een artikel onder mijn neus. Shit, dacht ik eerst. Dan kan ik mijn vijfjes niet wegpoetsen. Vrienden van me waren blij, die schreven in appgroepen dat ze niet meer konden zakken. Voor mij was dat anders. Ik heb twee nachten wakker gelegen.’

Zeeger Castelijns: ‘Ik heb wel even gevloekt. Ik kom van de mavo en werk hier al zo lang naartoe. Nu lijkt het alsof het diploma zijn waarde verliest, alsof ik het niet heb verdiend. Die eerste week nadat we het nieuws hoorden, zat ik in een neerwaartse spiraal, alleen maar te balen.’

Dit is 5H3 van het Gerrit Rietveld College in Utrecht, een doodgewone examenklas op een doodgewone scholengemeenschap. Een paar maanden geleden dachten de dertig leerlingen nog dat ze hun middelbareschooltijd zouden afsluiten in de gymzaal, waar elk jaar stinkende rubberen matten worden uitgerold en tafeltjes in het gelid worden gezet. Ze zouden er kauwgom kauwen, driftig op hun rekenmachines tikken en zachtjes vloeken dat ze die ene paragraaf over de varkenscyclus of magnetische velden niet nog een keer extra hadden doorgenomen.

Daarna zouden ze feesten; eerst op het schoolgala, dan op kleedjes in het park of in een afgehuurde werfkelder, vervolgens in Scheveningen, Chersonissos of Malaga. Tot slot zouden ze in de aula van de school onder bombastische muziek met alle andere geslaagden de trap af komen, de families joelend en applaudisserend aan hun voeten.

‘De diploma-uitreiking is het allermooist’, zegt Caroline Hoogslag, mentor van 16 van de 30 leerlingen van 5H3. ‘Kijk, ik krijg al kippevel als ik eraan denk.’

Het liep dus anders. Eerst sloten de scholen vanwege het coronavirus en toen, op dinsdag 24 maart om 11 uur ’s ochtends, kondigde Arie Slob een volgende maatregel aan. Er ging een streep door de centrale examens, zei de minister van Onderwijs, voor het eerst sinds 1945. Daardoor bestond 5H3 feitelijk niet meer, de leerlingen zouden nooit meer samen in hetzelfde lokaal zitten. De laatste schooldag was voorbijgegleden zonder dat ze in de gaten hadden gehad dat het een historisch moment was. Slob had de klas per persconferentie beëindigd.

Dat doet iets met de gemoedstoestand van de leerlingen, zou je zeggen. Er wordt ze iets ontnomen, een kans om belabberde cijfers op te halen, een overgangsritueel, een zorgeloze zomer waar geen eind aan lijkt te komen. Voelen ze dat zelf ook zo? Hoe beleven ze deze tijd? Maken ze zich zorgen over de toekomst? De Volkskrant sprak er de afgelopen weken over met 5H3.