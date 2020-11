Het Groningse stel Andrea (43) en Anne (47) heeft zich goed voorbereid op de komst van de Volkskrant. Op de eettafel in de keuken ligt een A4’tje klaar. Daarop hebben ze, met voetnoten en al, puntsgewijs op een rijtje gezet waarom ze het coronavaccin niet vertrouwen. Ze hekelen de eenzijdige berichtgeving erover en vinden dat de veiligheid van het vaccin onvoldoende is aangetoond. Na veel zelfstudie op internet weten ze daar het nodige van.

‘Er gebeurde de afgelopen maanden zo veel, dat we op een gegeven moment dachten: is dit wel het hele verhaal? Ik heb het dus eens opgeschreven, een toptien waarom we het vaccin niet vertrouwen.’ Anne wijst op het papiertje dat voor hem ligt. ‘Het is allemaal gebaseerd op mainstreambronnen, officiële cijfers.’

Vaccins, zo luidt de wetenschappelijke consensus, zijn een van de grote triomfen van de geneeskunde. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorkomen vaccins tegen relatief geringe kosten zo’n tien miljoen doden per vijf jaar. Desondanks is er een aanzienlijke groep mensen die vaccins wantrouwt. Ook van het aanstaande coronavaccin moeten ze weinig hebben.

Inmiddels behoren Andrea en Anne tot het kamp van de coronavaccinweigeraars. We spreken ze in september in hun woonplaats Harkstede, een dorp waar de voortuinen netjes zijn aangeharkt en de struiken gesnoeid. Vanuit de keuken kijk je uit over de Borgmeren achter hun vrijstaande huis. Andrea, een opgewekte vrouw met lang donkerblond haar, werkt in de plaatselijke bakkerij. Anne, gestoken in poloshirt, haren in een lichte scheiding, maakt als ondernemer 3D-scans van gebouwen.

Anne en Andrea waren tot voor kort niet tegen vaccineren. Hun beide puberdochters hebben net als zijzelf alle mogelijke prikken gehad. Het is een ‘heel proces’ geweest dat ze op dit punt heeft gebracht, zegt Anne. En dat proces liep synchroon met de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Toen het virus in maart en april flink tekeerging in Nederland, waren ook zij ‘erg bang’. Op het nieuws zagen ze de beelden van overvolle ic’s en uitgeputte zorgmedewerkers. Het volgen van de RIVM-cijfers over het aantal corona-infecties en doden werd een dagelijks ritueel. Andrea maakte zich druk over een van hun dochters, die tijdens de lockdown doorwerkte als kassamedewerker in een supermarkt.

Toen rond mei het leven weer enigszins normale vormen aannam, sloeg bij Andrea en Anne de twijfel toe. De economische en emotionele ravage die de lockdown had aangericht werd zichtbaarder. Het stel zag plaatselijke horecaondernemers worstelen. Ze hoorden schrijnende verhalen van mensen die werden weggehouden bij hun ouders in verzorgingstehuizen. Stond dit allemaal wel in verhouding tot het aantal slachtoffers dat corona had gemaakt? Want om hoeveel doden ging het nou? Zesduizend in de eerste golf,1 aldus het RIVM. Op internet lazen ze dat het griepseizoen van 20182 een vergelijkbaar aantal doden had geëist, vaak bejaarden die – hoe verdrietig hun overlijden ook is – toch al op de rand van de dood stonden. Is toen het hele land op slot gegooid?