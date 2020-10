Eens een dubbeltje, altijd een dubbeltje?

Louis Davids zong in 1935: wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. 85 jaar later leven we volgens premier Rutte in een ‘in de kern diep socialistisch’ Nederland, soms ook wel getypeerd als het zuidelijkste deel van Scandinavië, omdat onze volksaard net zo egalitair zou zijn als in de streek van smörgåsbord en smørrebrød.



Maar is dat zo? Hoe gelijk zijn de kansen voor kinderen in Nederland?

Het team van onderzoeker Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics verzamelde anonieme CBS-gegevens over de inkomens van meer dan een miljoen Nederlanders tussen 32 en 38 jaar oud. Ze registreerden de plaats waar zij opgroeiden, hun geslacht, het inkomen van hun ouders en of zij een migratieachtergrond hadden. Deze enorme hoeveelheid cijfers leverde een fijnmazig beeld op van de ongelijke levenskansen voor kinderen in Nederland.

In dit verhaal laten we zien welke factoren voorspellen dat je moet knokken om er iets van te maken, of juist het tegendeel: wie hebben er bij de geboorte alvast een 1-0, 2-0, 3-0 voorsprong?