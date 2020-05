Grenzen aan Europa – een rondreis

Voilà, een open grens - eindelijk. Wie Luxemburg vanuit België binnenrijdt, waant zich even in een coronavrije wereld. Geen checkpoints, geen federale politie of police nationale, slechts een open snelweg die drukker aandoet dan enige andere snelweg in noordoostelijk Europa. Sterker nog, wie drie kwartier later per ongeluk de afslag Schengen mist, rijdt ook nog eens volstrekt ongehinderd Duitsland in.

Schengen, het Luxemburgse dorpje waar het gelijknamige verdrag in 1985 werd ondertekend, doet zijn naam eer aan. Ook het Duitse plaatsje Perl, op steenworp afstand aan de andere kant van de rivier de Mosel, biedt een blik in de toekomst. Sinds 18 mei is het terras van Hotel Maimühle weer open. Aanvankelijk alleen voor de eigen gasten, maar al gauw stak ook heel Schengen de rivier over voor een borrel; in Luxemburg ging de horeca pas later weer open. Tafels op anderhalve meter, en nu heeft men de lente in de bol.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Luxemburg heeft op geen enkel moment de grenzen gesloten, maar haar buurlanden deden dat wel. Op maandag 16 maart verscheen plotseling de Duitse Bundespolizei op het tweebaans bruggetje over de Mosel, en hield alle Luxemburgers tegen.