De eerste weken van het nieuwe jaar is er nauwelijks aandacht voor een ‘nieuw, gevaarlijk virus’, dat in de Chinese stad Wuhan ‘geheimzinnige longontstekingen’ veroorzaakt. Slechts een enkeling luidt de noodklok. De 34-jarige oogarts Li Wenliang deelt al eind december 2019 informatie met collega's over een onbekende ziekte die veel weg heeft van sars, dat in 2003 bijna achthonderd mensen doodde.



De herinnering aan sars ligt in China gevoelig. De politie berispt Li wegens ‘het ernstig verstoren van de sociale orde’. Niet veel later raakt de arts zelf besmet. Op 12 januari wordt hij opgenomen. Nog geen vier weken later overlijdt hij.