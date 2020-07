Een jaar zonder kaatshoogmis

Toen de hedendaagse pandemie oprukte, werd in april zelfs een alternatieve datum vastgelegd, tegen alle traditie in september. ‘We hoopten lange tijd dat er mogelijk meer versoepelingen zouden komen en meer publiek haalbaar zou zijn’, zegt Volberda. ‘Met de toename van het aantal besmettingen zat dat er niet in.’

Het alternatief van een partij zonder toeschouwers werd meteen verworpen, zegt PC-voorzitter Ids Hellinga. ‘Een PC zonder publiek is geen PC.’ Het evenement werd in de 19de eeuw niet voor niets door de kastelein bedacht om wat reuring in Franeker teweeg te brengen. ‘Hier raakt de bal het hart’, staat er op de torens die de entree van It Sjûkelân markeren.

Dat gevoel, zegt Hellinga, kun je bijna niet omschrijven. Het is de dag waar je schoolvrienden van twintig jaar terug weer treft, waar mensen die ooit in Franeker woonden voor terugkeren – niet zelden vanuit het buitenland. Voor Friezen is het een jaarlijkse bedevaart. Elke editie is uitverkocht.

Anderhalve meter afstand houden is rond het It Sjûkelân dan ondoenlijk, concludeerde de Commissie snel. De PC is bovendien een volksfeest – en social distancing is in volgepakte Franeker cafés een illusie.